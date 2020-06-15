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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20273

Роменский вратарь - лучший голкипер сезона в Первой лиге

Исполнительной дирекции Ассоциации футзала Украины были определены номинанты сезона 2019/2020 в Первой лиге.

Лучшим голкипером турнира стал вратарь футзального клуба «Рятувальник» Богдан Паламарчук.

Большинство наград завоевали игроки чемпиона - «ГДЕ Трейдинга». Так, лучшим бомбардиром стал Евгений Юнаков, лучшим тренером - Александр Хурсов, а Максим Почебут был признан лучшим игроком в Первой лиге. Кроме того, Марьян Масевич из дубля инвао-франковского «Урагана» стал лучшим молодым игроком, сообщает пресс-служба АФУ.

Спорт Футзал
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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