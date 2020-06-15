Роменский вратарь - лучший голкипер сезона в Первой лиге

Лучшим голкипером турнира стал вратарь футзального клуба «Рятувальник» Богдан Паламарчук.
Большинство наград завоевали игроки чемпиона - «ГДЕ Трейдинга». Так, лучшим бомбардиром стал Евгений Юнаков, лучшим тренером - Александр Хурсов, а Максим Почебут был признан лучшим игроком в Первой лиге. Кроме того, Марьян Масевич из дубля инвао-франковского «Урагана» стал лучшим молодым игроком, сообщает пресс-служба АФУ.
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