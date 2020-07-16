На Сумщине обнаружили коронавирус у 6 больных пневмонией

По его словам, за последние 4 дня были проверены 28 человек с диагнозом пневмония. У шести из них был выделен коронавирус.
За последнее время регистрируется больше больных с тяжелым течением болезни.
Прокурор, который должен был дать объяснения в деле об аресте имущества "Семок", заявил, что болен коронавирусом...
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....