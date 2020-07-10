На Сумщине два пьяных водителя пытались откупиться от полицейских Чтобы избежать ответственности за вождение автомобилей в нетрезвом состоянии, двое мужчин предлагали полицейским денежные средства.

В Середина-Будском районе работники полиции за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль марки ВАЗ-21115. В ходе общения с 37-летним водителем, правоохранители обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и начали процедуру составления протокола за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.130 КУоАП.

За «решение вопроса» о непривлечении к ответственности, мужчина предложил полицейским 200 долларов США. Последние предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, однако тот продолжал настаивать на своем. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для фиксации факта правонарушения.

Еще один факт предоставление неправомерной выгоды полицейским, было зафиксировано и в Сумах. За непривлечение к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний водитель предложил правоохранителям деньги, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.