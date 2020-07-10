На Сумщине два пьяных водителя пытались откупиться от полицейских

В Середина-Будском районе работники полиции за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль марки ВАЗ-21115. В ходе общения с 37-летним водителем, правоохранители обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и начали процедуру составления протокола за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.130 КУоАП.
За «решение вопроса» о непривлечении к ответственности, мужчина предложил полицейским 200 долларов США. Последние предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, однако тот продолжал настаивать на своем. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для фиксации факта правонарушения.
Еще один факт предоставление неправомерной выгоды полицейским, было зафиксировано и в Сумах. За непривлечение к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний водитель предложил правоохранителям деньги, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Во время патрулирования Сум, на улице Линейной, экипаж патрульных остановил водителя мотоцикла Yamaha....
Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении и.о. заведующего одного из отделений Ахтырской центральной районной...
На улице Первомайской за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Fiat Doblo....
За получение 7500 грн неправомерной выгоды будут судить служащего городского совета....
Водителя автомобиля ВАЗ-21099 за нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили на улице Харьковской....