Сумской лабораторный центр уже сделал 85 платных тестов на коронавирус Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, с понедельника Сумской областной лабораторный центр начал предоставлять платную услугу по тестированию на COVID-19 для тех, кто приехал из-за границы и находится на приложении «Дій вдома» и для выезжающих за границу, если нужен негативный тест. За первый день было 20 человек, за вчера 35, за сегодня уже 30.