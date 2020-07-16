Сумской лабораторный центр уже сделал 85 платных тестов на коронавирус

По его словам, с понедельника Сумской областной лабораторный центр начал предоставлять платную услугу по тестированию на COVID-19 для тех, кто приехал из-за границы и находится на приложении «Дій вдома» и для выезжающих за границу, если нужен негативный тест. За первый день было 20 человек, за вчера 35, за сегодня уже 30.
Прокурор, который должен был дать объяснения в деле об аресте имущества "Семок", заявил, что болен коронавирусом...
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....