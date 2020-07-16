На Сумщине 45 детей переболели коронавирусом Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, из 383 случаев COVID-19, подтвержденных на Сумщине, в 45 случаях были дети. Все они перенесли болезнь в легкой форме, у них не было осложнений.