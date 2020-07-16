На Сумщине 21 медик заболел COVID-19

По его словам, в это число включены, кроме врачей, в том числе младший медицинский персонал, например, санитарка, и водитель. На сегодня уже все выздоровели.
Прокурор, который должен был дать объяснения в деле об аресте имущества "Семок", заявил, что болен коронавирусом...
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....