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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35277

Сумская мэрия заказала годовалому ФЛП стройматериалы с двойной переплатой на ремонт тротуаров на 15 млн грн

Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета с июля 2019 года без проведения конкурсных торгов заключил с ФЛП Елена Григорьевна Крухмаль ряд соглашений на общую сумму 14,64 млн грн.

Об этом пишет «Общественный мониторинг. Сумская область» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

Елена Крухмаль зарегистрировала предпринимателем 9 июля 2019 года. А уже через две недели она уже получила первый заказ от Департамента инфраструктуры города Сумского горсовета на капитальный ремонт тротуаров по ул. Металлургов. По данным издания, часть отремонтированного тротуара осталась с выбоинами и камнями, а эти дефекты до сих пор не устранили.

В целом за вторую половину апреля 2020 года сейчас 34-летняя ФЛП Крухмаль заключила 22 соглашения на капремонт тротуаров в Сумах. Все сделки заключены по процедуре отчетности, единственным ее заказчиком был Департамент инфраструктуры города.

Как пишут Наші гроші, при ремонте ул. Набережная реки Сумка, договор на который был заключен 17 апреля, стоимость камней бортовых БР 100.20.8 указана 138 грн/шт. Месяцем ранее ДЭУ Подольского района Киева купило их по 98 грн/шт., или на 29% дешевле. В Сумах бордюр 100.30.15 заказали по 339 грн/шт, в ДЭУ купило почти вдвое дешевле - по 180 грн/шт.

Щебень фракцией 20-40 мм марки М1000 в смете указан стоимостью 1208 грн за кубический метр. Но весной 2020 года такой щебень можно было купить более чем в два раза дешевле - 550 грн. За кубометр с доставкой. Цена асфальтобетона плотного песчаного типа Г марки 1 заявлена по 3050 грн/куб. м. Известно, что весной КП «ДЭУ Святошинского района» купили такую же смесь вдвое дешевле - по 1320 грн./т.

Песок рядовой заявленный по цене 563 грн за кубометр, средняя же цена его на рынке составляет 250 грн/куб. м.

Кроме капремонта тротуаров ул. Набережная р. Стрелки, 17 апреля Департамент подписал с ФЛП Крухмаль еще 9 соглашений, их общая сумма составила 6,73 млн грн. У всех у них похожий расчет стоимости стройматериалов.

Договора с ФЛП Крухмаль предусматривают лишь двухлетний гарантийный срок капитально отремонтированных тротуаров.

В феврале 2020 года Департамент инфраструктуры города возглавил Александр Журба, до этого он занимал должность заместителя городского головы Сум.

Общество
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