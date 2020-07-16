Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39506

В Сумах проходит акция против дистанционного образования

В полдень 22 июля в Сумах возле здания облгосадминистрации и горсовета началась акция протеста против дистанционного образования в школах Украины.

На нее пришли около полусотни человек - взрослые с детьми, пишет Суспільне.

Люди объясняют, что их не устраивает система образования, которая была в школах весной, во время карантина.

«Вообще это - не обучение. Я учитель, поэтому я знаю, о чем я говорю. Дети сами научиться не могут, обучение должно быть живое, с учителем, должно быть общение, объяснение материала, особенно в среднем звене, там, где постоянно новый материал. Родители не в состоянии объяснить ребенку физику, математику. Главнее то, что школа - это не только образование, но и воспитание, социализация», - считает одна из участниц акции Юлия Дяченко.

Некоторые участники акции рассказали, что не считают коронавирус опасностью и препятствием для возобновления обучения в школах. Не все участники пришли на акцию в масках.

Общество Акция Дистанционное образование Карантин
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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