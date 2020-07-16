В Сумах проходит акция против дистанционного образования

На нее пришли около полусотни человек - взрослые с детьми, пишет Суспільне.
Люди объясняют, что их не устраивает система образования, которая была в школах весной, во время карантина.
«Вообще это - не обучение. Я учитель, поэтому я знаю, о чем я говорю. Дети сами научиться не могут, обучение должно быть живое, с учителем, должно быть общение, объяснение материала, особенно в среднем звене, там, где постоянно новый материал. Родители не в состоянии объяснить ребенку физику, математику. Главнее то, что школа - это не только образование, но и воспитание, социализация», - считает одна из участниц акции Юлия Дяченко.
Некоторые участники акции рассказали, что не считают коронавирус опасностью и препятствием для возобновления обучения в школах. Не все участники пришли на акцию в масках.
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