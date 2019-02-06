Сумской горсовет присоединил Битицу Сегодня, 22 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за присоединение к Сумской городской ОТГ Битицкого сельсовета.

Со второй попытки депутатам таки удалось присоединить Битицу и ее окрестности к городу. Сначала за было 19 депутатов, потом 23 (нужно минимум 22).