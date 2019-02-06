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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:04277

Сумской горсовет присоединил Битицу

Сегодня, 22 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за присоединение к Сумской городской ОТГ Битицкого сельсовета.

Со второй попытки депутатам таки удалось присоединить Битицу и ее окрестности к городу. Сначала за было 19 депутатов, потом 23 (нужно минимум 22).

Общество Битица
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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