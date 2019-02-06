Сумской горсовет присоединил Битицу

Со второй попытки депутатам таки удалось присоединить Битицу и ее окрестности к городу. Сначала за было 19 депутатов, потом 23 (нужно минимум 22).
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение транспортному отделу проработать вопрос сообщения с новыми территориями Сумской ОТГ....
Сегодня, 24 января, в 3:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Битица Сумского района....
Сегодня, 27 ноября, на сессии Сумского горсовета депутаты в третий раз не проголосовали за решение «О даче согласия на добровольное...
Сегодня, 16 октября, на сессии Сумского горсовета депутаты не проголосовали за решение «О даче согласия на добровольное присоединение Битицкого сельской...
Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали вопрос присоединения к Сумам Битицкой и Песчанской ОТГ....