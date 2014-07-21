На Сумщине полиция изъяла 700 кустов мака

В первом случае информация о посев мака поступила в Ахтырский отдел полиции. Имея санкцию на обыск по указанному адресу выехали следователи, оперативники и участковый офицер полиции. И действительно, на приусадебном участке частного домохозяйства 47-летнего местного жителя среди другой овощей росли маковые кусты. Растения были тщательно ухожены и прополоты. Работники полиции учли и изъяли полтысячи маковых кустов, которые в рамках начатого досудебного расследования изъяты и направлены на экспертное исследование.
Второй подобный случай произошел на Серединобудщине. Участковый обнаружил на огороде 64-летнего житель одного из сел района более 130 маковых кустов. Сейчас весь изъятый «урожай» направлен на экспертизу.
В полиции по обоим фактам открыли уголовные производства по ч.1 ст. 310 УК Украины, и проверяют мужчин на причастность к возможному изготовлению и реализации опия ацетилированного.
Досудебное следствие продолжается. За такое «огородничество» обоим гражданам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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