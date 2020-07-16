По иску прокуратуры учебному заведению Сумщины возвращено 9,1 га земли стоимостью 2,3 млн грн По иску Сумской местной прокуратуры решением суда признан недействительным договор о совместной обработке земельного участка учебного заведения площадью 9,1 га и стоимостью 2,3 млн грн.

Установлено, что в феврале 2020 года между отделом образования одного из поселковых советов Сумского района и фермерским хозяйством заключен договор о совместной обработке указанной земли. Однако указанный сделка является мнимой и скрывает под собой факт передачи в аренду земельного участка, право распоряжаться которой отдел образования не имеет. Поскольку законодательно установлен запрет на отчуждение и использование не по образовательному назначению такой категории земли, прокуратура встала на защиту интересов государства и добилась возврата земельного участка учебному заведению, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.