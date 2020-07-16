В Шостке проводят капремонт стадиона школы По информации Департамента капитального строительства облгосадминистрации, в 2020 году на реализацию этого проекту выделено почти 6,8 млн грн.

Общая сметная стоимость капитального ремонта - 9 млн 627 тыс 144 грн. Работы начались в прошлом году. На 2020 год предусмотрено 6 млн 780 тыс. 673 грн. Из них 4 млн 746 тыс. 471 грн - это средства государственного бюджета, 2 млн 34 тыс. 202 грн - предусмотрены из местного бюджета.

Как сообщили в управлении образования Шосткинского горсовета, сейчас строители работают над устройством беговых дорожек (уже осуществлен на 50% монтаж бордюрного камня, идет отсыпка щебнем). Также начались работы по обустройству ливневого водостока.

На объекте работает 10 человек.