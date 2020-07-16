На Сумщине будут разрабатывать программу снижения сердечно-сосудистых заболеваний

Во время встречи обсудили дальнейшее сотрудничество, поскольку именно с Институтом имени Амосова планируется разработка программы на 5 лет по снижению среди населения Сумской области сердечно-сосудистых заболеваний. Также в рамках программы будут представлены видение обучения будущих специалистов-медиков.
Именно из-за болезни системы кровообращения на Сумщине за январь-май 2020 года умерло наибольшее количество человек - 4973. На втором месте - новообразования, в частности, за полгода онкологические болезни унесли жизни 1036 человек.