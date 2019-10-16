В Сумах депутаты изменили количественный и персональный состав исполкома Депутаты городского совета проголосовали за изменение количественного и персонального состава исполнительного комитета.

Своим решением народные избранники увеличили численность исполнительного комитета на одного человека. Далее исключили из состава «городского правительства» Дмитрия Нагорного, зато включили новую управляющую делами исполнительного комитета Юлию Павлик и заместителя городского головы Александра Ларина. Но почему-то оставили бывшую заммэра Ольгу Волошину.