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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22236

Форма обучения детей зависит от соблюдения условий адаптивного карантина

Во время брифинга по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в Сумской области заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк прокомментировал возможные сценарии начала нового учебного года в области.

«Безусловно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. В то же время основная задача - это сохранение здоровья участников образовательного процесса», - отметил Михаил Мацюк и обратил внимание на то, что новый учебный год в школах и форма обучения напрямую зависит от эпидемиологической ситуации на Сумщине.

В частности, начиная с прошлой пятницы в области зафиксировано 2 вспышки коронавирусной инфекции - 18 и 21 июля с показателями 15 и 12 соответственно. Поэтому, чтобы избежать дистанционного обучения школьников и студентов, Михаил Мацюк еще раз обратился к жителям Сумщины быть ответственными и соблюдать условия адаптивного карантина.

По образовательному процессу, по которому будет происходить обучение, то его будут определять региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретной области Украины.

Сейчас есть три варианта развития событий: вариант первый - низкий уровень заболеваемости: посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме; вариант второй - высокий уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается дистанционно; вариант третий (наиболее вероятный) - средний уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается как дистанционный, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

Сейчас Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством образования и науки Украины осуществляют мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатывают возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения.

Отметим, что Кабинет Министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа. Это решение было принято на сегодняшнем заседании 22 июля. Общие правила, по которым будет жить страна в условиях продленного адаптивного карантина - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторых регионах ограничения могут быть более жесткие - в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

Общество
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