В Сумах столкнулись троллейбус и асфальтоукладчик

«В воскресенье при укладывании асфальтобетона на участке (от проспекта М. Лушпы до СКД), был троллейбусом совершен «наезд» на асфальтоукладчик, который вследствие ДТП был поврежден», - написал он.
В пресс-службе КП «Электроавтотранс» сообщили, что авария была, но по вине асфальтоукладчика. Подробнее пообещали сообщить позже.
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