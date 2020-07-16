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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49599

В Сумах столкнулись троллейбус и асфальтоукладчик

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор КП «Дорремстрой» Александра Вегера.

«В воскресенье при укладывании асфальтобетона на участке (от проспекта М. Лушпы до СКД), был троллейбусом совершен «наезд» на асфальтоукладчик, который вследствие ДТП был поврежден», - написал он.

В пресс-службе КП «Электроавтотранс» сообщили, что авария была, но по вине асфальтоукладчика. Подробнее пообещали сообщить позже.

Право Дтп
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