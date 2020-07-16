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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Поліція Сумщини нагадує: безпека дітей залежить від уваги та відповідальності дорослих

В рамках операції «Безпечне літо» працівники поліції проводять профілактичні заходи, застерігаючи дорослих та дітей від необачності та легковажності під час відпочинку, в тому числі – і поблизу водойм. Попереджають про можливі наслідки нерозважливих вчинків та радять, як вберегти дитину від біди.

Поліцейські попереджають громадян: де б ви не перебували і де б не відпочивали з дітьми, завжди необхідно тримати їх в полі зору і упереджувати ризиковані розваги. Будучи на відпочинку біля ставка, ріки або озера, не слід полишати малечу без уваги хоч у воді, хоч на березі, потрібно слідкувати за температурним режимом води та повітря і не допускати, аби дитина купалася довше 15 хвилин. Також не зайвим буде перевірити місце купання та пірнання на предмет захаращеності дна, глибини води та стрімкості течії.
«Безпека дітей – один з пріоритетних напрямків у нашій роботі. Щосезону ми проводимо профілактичну роботу з усіма віковими категоріями та застерігаємо всіх від непоправної біди, - говорить Сергій Тарасенко, керівник ювенальної превенції ГУНП в області. – Діти по своїй природі жваві та допитливі, і в силу свого віку та психологічного розвитку не здатні розпізнати небезпеку і уникнути ризику. Тому найперше прохання до батьків та опікунів – будьте уважні та слідкуйте за дітьми, особливо за малечею, котрій достатньо навіть секунди, аби втрапити у біду».
Для підлітків літні канікули – це не тільки час відпочинку від навчання. Це зустрічі з друзями, нові знайомства, нові уподобання та нові досягнення. Батькам варто знати, з ким товаришує їх дитина, з ким проводить своє дозвілля, чим займається і чим захоплюється. А ще варто нагадати про ті небезпеки, що можуть очікувати поза домом, і обговорити з підлітком алгоритм дій на той випадок, якщо він потрапив у якусь критичну чи небезпечну ситуацію.
Дотримуйтесь цих простих правил, і вам не доведеться картати себе за власну неуважність та дитячі страждання. Будьте відповідальними та пильними у догляді за своїми дітьми, і нехай вони ростуть здоровими!

Відділ комунікації поліції Сумської області

 
 
 
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