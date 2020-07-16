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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22291

Сумским школам не дали денег на подготовку к новому учебному году

Об этом сообщила депутат Сумского горсовета, директор школы № 12 Ирина Губская в своем депутатском запросе.

Он сообщила, что к ней, как к депутату Сумского городского совета, обратились руководители учебных заведений, которые обеспокоены тем, что из смет учреждений сняли средства, которые можно было бы использовать на подготовку к новому учебному году, в частности, на закупку дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров и бактерицидных ламп, которые необходимы для работы школ в условиях пандемии.

В целях качественного начала учебного года в условиях пандемии и превенции распространения заболевания COVID-19, она просит мэра Сум Александра Лысенко способствовать выделению средств учебным заведениям на приобретение бесконтактных термометров (минимум 1 на два класса учеников), дезсредств и бактерицидных ламп в необходимом количестве с целью качественного и безопасного приема детей в школах.

Ее коллеги поддержали запрос, а мэр ответил, что бюджетными вопросами займутся на втором пленарном заседании сессии, которое намечено на следующую среду.

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