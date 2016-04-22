Глава Сумкой РГА взял себе двух замов

Глава Сумской районной государственной администрации Виталий Бурбыка представил аппарату и структурным подразделениям районной государственной администрации своих заместителей: Чешко Анатолия Анатольевича и Шутько Оксану Сергеевну.
«Сегодня существует немало вызовов и задач, которые нужно совместно решать, - отметил он. - Все мы должны командно работать на развитие Сумского района».
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Сумского райсовета Анна Валевская....
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