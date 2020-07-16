В Лебедине очередной акт вандализма Сегодня, 22 июля, стало известно о новом акт вандализма с кражей в Лебедине.

На территории недостроенного спортивной площадки по улице Сумской, неизвестные воры срезали и украли часть металлической сетки. Несколько листов было похищено, еще несколько повреждены, некоторые были срезаны, но воры, наверное, не успели их вывезти. По факту кражи на место событий приехала следственно-оперативная группа полиции, которая проводит все необходимые меры, предусмотренные законом в таких случаях. К сожалению, акты хулиганства и вандализма случаются в городе уже не первый раз.

Уважаемые лебединцы! Будьте бдительны и осторожны. Сообщайте в соответствующие органы, если вы стали свидетелями каких-то противоправных действий. Давайте вместе позаботимся о развитии и благоустройстве нашего города и будем работать на его благо, сообщается на странице Лебединского горсовета в Фейсбуке.