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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35175

В Лебедине очередной акт вандализма

Сегодня, 22 июля, стало известно о новом акт вандализма с кражей в Лебедине.

На территории недостроенного спортивной площадки по улице Сумской, неизвестные воры срезали и украли часть металлической сетки. Несколько листов было похищено, еще несколько повреждены, некоторые были срезаны, но воры, наверное, не успели их вывезти. По факту кражи на место событий приехала следственно-оперативная группа полиции, которая проводит все необходимые меры, предусмотренные законом в таких случаях. К сожалению, акты хулиганства и вандализма случаются в городе уже не первый раз.

Уважаемые лебединцы! Будьте бдительны и осторожны. Сообщайте в соответствующие органы, если вы стали свидетелями каких-то противоправных действий. Давайте вместе позаботимся о развитии и благоустройстве нашего города и будем работать на его благо, сообщается на странице Лебединского горсовета в Фейсбуке.

Право
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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