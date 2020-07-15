Фейковый банкир развел конотопчанку на 12 тысяч К работникам Конотопского отдела полиции обратилась 55-летняя жительница райцентра.

Она рассказала, что стала жертвой так называемого псевдобанкира. Ей позвонил незнакомый мужчина, назвавшийся представителем одного из ведущих государственных банков. Собеседник заявил, что на ее имя только что оформлено кредитное соглашение на 20 000 гривен, и попросил подтвердить кредит. Естественно, женщина ответила, что ничего подобного не оформляла. Тогда собеседник предложил провести ряд операций, чтобы обезопасить ее собственные средства от несанкционированного снятия. Мол, если клиентка срочно подойдет к ближайшему терминалу, снимет со счета наличные и перечислит их на так называемый «технический счет», то ее сбережения будут в безопасности.

Доверчивая женщина выполнила все инструкции незнакомца, и в результате потеряла 9500 гривен с одной и 3200 гривен с другого счета.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство в соответствии ч.1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество», и начали поиски афериста, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.