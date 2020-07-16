Будьте обережні з вогнем - на Сумщині прогнозують пожежонебезпечний період!

Вкотре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, а при перебуванні у лісовій місцевості суворо дотримуватись правил пожежної безпеки.Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту.
Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними, а при виявленні ознак пожежі у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101»!
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області