Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Николая Борисенко (фото)

Предварительно установлено, что мужчина ушел из дома 12 июля и по настоящее время его местонахождение остается неизвестным. Никаких документов, денег или мобильного телефона при себе не имел.
На вид разыскиваемому 50-55 лет, крепкого телосложения, ростом около 175-180 см, лицо овальное, волосы короткие, русые с проседью.
Особые приметы: на предплечьях обеих рук у мужчины есть татуировки в виде текстовых надписей. Похожие татуировки есть и на тыльной поверхности обеих стоп.
На протяжении последних лет мужчина злоупотреблял алкоголем.
Из одежды на себе мог иметь только нижнее белье или находиться и вовсе без него. Вероятно, что в последний раз его видели возле села Подлипное вблизи Конотопа.
Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая может помочь в розыске Борисенко Николая Павловича, сообщить ее в Конотопский отдел полиции по адресу: 41615, Сумская область, Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам дежурной части отдела: (05447) 6-20-09, 6-22-09, или по спецлинии «102» (с мобильного - бесплатно).
Семья и правоохранители будут благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Менше доби знадобилося правоохоронцям аби розшукати та встановити місцезнаходження 16-річної дівчини....
Работники Сумского районного отдела полиции разыскивают 16-летнюю жительницу Старого Села Екатерину Цыбульняк....
Житель Шостки еще 19 июня ушел из дома и обратно не вернулся. Правоохранители принимают меры по розыску 49-летнего мужчины и...
После ссоры с родными женщина ушла из дома и обратно не вернулась, местонахождение ее остается неизвестным....
В селе Анновка под Сумами нашли тело женщины, которую разыскивали два месяца....