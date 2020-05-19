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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Николая Борисенко (фото)

Конотопским отделом полиции разыскивается 54-летний Борисенко Николай Павлович, уроженец и житель г. Конотоп Сумской области.

Предварительно установлено, что мужчина ушел из дома 12 июля и по настоящее время его местонахождение остается неизвестным. Никаких документов, денег или мобильного телефона при себе не имел.

На вид разыскиваемому 50-55 лет, крепкого телосложения, ростом около 175-180 см, лицо овальное, волосы короткие, русые с проседью.

Особые приметы: на предплечьях обеих рук у мужчины есть татуировки в виде текстовых надписей. Похожие татуировки есть и на тыльной поверхности обеих стоп.

На протяжении последних лет мужчина злоупотреблял алкоголем.

Из одежды на себе мог иметь только нижнее белье или находиться и вовсе без него. Вероятно, что в последний раз его видели возле села Подлипное вблизи Конотопа.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая может помочь в розыске Борисенко Николая Павловича, сообщить ее в Конотопский отдел полиции по адресу: 41615, Сумская область, Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам дежурной части отдела: (05447) 6-20-09, 6-22-09, или по спецлинии «102» (с мобильного - бесплатно).

Семья и правоохранители будут благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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