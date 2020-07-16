Сумские копы нашли виновника ДТП, который скрылся с места аварии Сообщение о ДТП поступило с улицы Романа Атаманюка.

На месте ДТП инспекторы установили, что неизвестный водитель совершил наезд на автомобиль Toyota Corolla, который стоял на обочине, после чего место происшествия оставил. Стражи порядка сразу же обнаружили камеры видеонаблюдения на доме рядом, благодаря которым и установили автомобиль, причастный к ДТП.

Приехав по адресу проживания владельца автомобиля, во дворе инспекторы обнаружили 61-летнего мужчину. Во время общения тот сразу же признался, что это он совершил ДТП, но, испугавшись, покинул место происшествия. Также патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Он лишь сказал, что выпил пива, ведь таким образом решил успокоить нервы. Осмотр в присутствии свидетелей подтвердил пребывания мужчины в состоянии опьянения. Результат зафиксировал 2,30 промилле.

Стражи порядка составили на гражданина административные материалы:

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП;

- ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП;

- ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП;

- ч. 4 ст. 130 (Употребление алкоголя после совершения ДТП) КоАП.