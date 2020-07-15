«Виктория» с Сумщины сыграла первый матч финала кубка Укарины

Уже на третьей минуте Владимир Черников вывел николаевскую команду вперед, но уже на 23-й соперники сравняли счет. 1:1 завершился первый тайм. Во втором - игроки «Виктории» прессинговали весь тайм, но не реализовали возможные моменты. В итоге выездная ничья. Следующая встреча на поле «Виктории» состоится 29 июля в 17.00. Болеем за наших!
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