«Виктория» с Сумщины сыграла первый матч финала кубка Укарины В Полтаве ФК «Виктория» (Николаевка) сыграл первый финальный матч Кубка Украины по футболу среди аматоров против «Олимпии» из Савинцев.

Уже на третьей минуте Владимир Черников вывел николаевскую команду вперед, но уже на 23-й соперники сравняли счет. 1:1 завершился первый тайм. Во втором - игроки «Виктории» прессинговали весь тайм, но не реализовали возможные моменты. В итоге выездная ничья. Следующая встреча на поле «Виктории» состоится 29 июля в 17.00. Болеем за наших!