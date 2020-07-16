На стадионы Украины начнут пускать зрителей Министерство здравоохранения позволило пускать ограниченное количество зрителей на матчи Премьер-лиги Украины по футболу.

Об этом говорится в письме главы Минздрава Максима Степанова Украинской ассоциации футбола, пишет Украинская правда.

«По результатам проведения анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических ситуаций, которые вводятся в регионах Украины, опыта европейских стран, которые начали доступ зрителей к просмотру футбольных матчей, Минздрав Украины считает возможным постепенное вовлечение зрителей в частности на матчи плей-офф УПЛ сезона 2019/20 гг. 25 и 29 июня в тестовом режиме, говорится в письме.

Как написал президент УАФ Андрей Павелко: «Трибуны стадионов, где будут проходить матчи, можно будет заполнить на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима. Решение Минздрава - это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19».

По словам Павелко, в случае положительного опыта проведения этих матчей и в условиях благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе.