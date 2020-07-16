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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:08207

В Шостке с августа начнет работу пункт временного содержания бездомных животных (видео)

В Офисе развития громады состоялся круглый стол, где обсуждалась проблема бездомных животных. В нем участвовали представители власти, общественности, коммунальных служб.

Координатор Офиса развития громады Андрей Сурай отметил: за последние 4 года бездомных животных в Шостке стало намного меньше. Он подчеркнул, что остается открытым вопрос введения в эксплуатацию пункта временной передержки (его часто называют карантинной площадкой или приютом).

Было сообщено, что до середины августа все работы по обустройству пункта временной передержки будут завершены.

В ходе круглого стола заведующая эпизоотическим отделом Шосткинской городской государственной лечебницы ветеринарной медицины Анна Кудрявская подняла вопрос о необходимости стерилизации бродячих кошек. По словам заместителя городского головы Нины Сиваевой, этот вопрос нужно изучить и, возможно, в нашем городе будут стерилизовать не только бездомных собак, но и бездомных кошек, пишет Шостка.инфо.

Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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