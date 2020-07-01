Юних сумчан запрошують не лінуватися та рухатись

25 липня 11.00 спільно з Управлінням молоді та спорту Сумської ОДА Комунальний заклад Сумської обласної ради «Спорт для всіх» проведе показові тренування з футболу на свіжому повітрі в рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Не лінуйся! Рухайся!».
Захід відбудеться у міському парку відпочинку ім. Кожедуба (біля колеса огляду), в місті Суми.
18 липня Лебединський міський художній музей ім. Б.К. Руднєва гостинно запрошує всіх охочих на відкриття футуристичної виставки «УРОЧИЩЕ БУРЛЮК», що...
Во вторник, 14 июля, в Агентстве промоции «Сумы» представляют выставку фоторабот Сергея Колесникова «Мир, который изменил меня»....
16-17 липня у Сумах пройде онлайн форум «Молодь Dіє… і на карантині також»....
16-17 липня у Сумах пройде онлайн форум «Молодь Dіє… і на карантині також»....
Вже сьогодні, 1 липня, в Агенції промоції «Суми» представлять дебютну виставку живопису «Мої пастелі» художниці Людмили НЕВОЖАЙ....