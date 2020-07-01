Юних сумчан запрошують не лінуватися та рухатись Юний друже, в тебе є можливість спробувати себе у ролі гравця футбольної команди.

25 липня 11.00 спільно з Управлінням молоді та спорту Сумської ОДА Комунальний заклад Сумської обласної ради «Спорт для всіх» проведе показові тренування з футболу на свіжому повітрі в рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Не лінуйся! Рухайся!». Захід відбудеться у міському парку відпочинку ім. Кожедуба (біля колеса огляду), в місті Суми.