На Сумщине 10 новых случаев коронавируса: география расширилась По состоянию на 23 июля в Сумской области 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 10 человек (г. Белополье - 1, Белопольский р-н - 1, г. Кролевец - 1, г. Ромны - 1, Роменский р-н - 1, Середина-Будский р-н – 1 (первый случай), г. Ахтырка - 1, г. Конотоп - 3.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 324 человека, из них 2 - за прошедшие сутки (г. Шостка - 1, г. Белополье - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 119 случаев заболевания (93 человека вылечились), в Сумском районе - 21 (19), г. Ахтырка - 30 (26), г. Конотоп - 23 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 35 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (34 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 5 (3), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 23 (11), Глуховский район – 5 (5), г. Глухов – 12 (10), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 19 (15), Путивльский район – 9 (9), Краснополье – 2 (1), Великая Писаревка – 2 (1), Середина-Будский р-н – 1 (0 ).