Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45157

Как будут выглядеть фонтаны на Театральной площади в Сумах: ожидание

На заборе возле фонтанов на Театральной площади появился информационный щит.

На нем изображение будущих фонтанов, правда, не вписанных в реальную площадь, а взятых их интернета. На это обратил внимание сумчанин Алексей Назаренко.

«Печаль беда...

Почему реконструкцию Театральной площади - сердца города Сумы проводят по китайской левой фотографии скачанной с интернета?

Колоссальные деньги из городского бюджета были выделены на это???

Кто вообще согласовал этот проект???», - спрашивает он.

Кстати, сумчанам так и не показали проект реконструируемой площади, мэр Сум Александр Лысенко только говорило, что на месте фонтанов будут фонтаны, на месте газонов – газоны и клумбы. Хотя за 10 последних лет было не меньше 4 разных проектов, за которые было заплачено из городского бюджета немалые деньги.

Кстати, судя по стенду, заканчивать в этом году реконструкцию не планируют, разве ко Дню города в 2021 году.

Общество Театральная площадь
view counter

По тематике

На Театральной площади в Сумах уничтожают зеленые насаждения (видео)
16.07.2020 12:42

На Театральной площади в Сумах уничтожают зеленые насаждения (видео)

Начался очередной этап долгоиграющей реконструкции Театральной площади....

В Сумах снова упал позорный забор на Театральной площади
02.01.2020 13:10

В Сумах снова упал позорный забор на Театральной площади

Любовь сумских чиновников к заборам не смогла пережить новогодние праздники....

Какой могла бы быть площадь Независимости в Сумах
18.10.2019 12:52

Какой могла бы быть площадь Независимости в Сумах

Проект 2000-го года показал бывший главный архитектор Сум Владимир Быков....

19.09.2019 09:21

В Сумах сдуло забор, закрывавший «позорные» фонтаны на Театральной площади

Вчерашний ветер повалил забор, поставленный вокруг аварийных фонтанов на Театральной площади....

Мэр Сум хочет посоветоваться с горожанами по поводу Театральной площади
27.08.2019 12:35

Мэр Сум хочет посоветоваться с горожанами по поводу Театральной площади

Весной следующего года обещают взяться за продолжение реконструкции Театральной площади....

Новости

На Сумщине 10 новых случаев коронавируса: география расширилась
Сегодня 10:21
Карантин в Украине продлили до 31 августа
Вчера 14:23
В Шостку прибыл руководитель Юго-Западной железной дороги
Сегодня 10:56
Глуховчанку, у которой на днях обнаружили коронавирус, госпитализировали
Сегодня 10:51
Как будут выглядеть фонтаны на Театральной площади в Сумах: ожидание
Сегодня 10:45
Юних сумчан запрошують не лінуватися та рухатись
Сегодня 09:42
Поліція Сумщини нагадує: безпека дітей залежить від уваги та відповідальності дорослих
Сегодня 09:08
Сумський водоканал запрошує до обговорення Інвестпрограми підприємства на наступний рік
Сегодня 08:39
Фейковый банкир развел конотопчанку на 12 тысяч
Сегодня 08:02
В Шостке с августа начнет работу пункт временного содержания бездомных животных (видео)
Вчера 20:08
Мэр Конотопа сообщил еще о трех случаях коронавируса
Вчера 19:43
На стадионы Украины начнут пускать зрителей
Вчера 19:29
view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
Вчера 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
Вчера 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
Вчера 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.