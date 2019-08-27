Как будут выглядеть фонтаны на Театральной площади в Сумах: ожидание

На нем изображение будущих фонтанов, правда, не вписанных в реальную площадь, а взятых их интернета. На это обратил внимание сумчанин Алексей Назаренко.
«Печаль беда...
Почему реконструкцию Театральной площади - сердца города Сумы проводят по китайской левой фотографии скачанной с интернета?
Колоссальные деньги из городского бюджета были выделены на это???
Кто вообще согласовал этот проект???», - спрашивает он.
Кстати, сумчанам так и не показали проект реконструируемой площади, мэр Сум Александр Лысенко только говорило, что на месте фонтанов будут фонтаны, на месте газонов – газоны и клумбы. Хотя за 10 последних лет было не меньше 4 разных проектов, за которые было заплачено из городского бюджета немалые деньги.
Кстати, судя по стенду, заканчивать в этом году реконструкцию не планируют, разве ко Дню города в 2021 году.
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