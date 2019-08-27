Как будут выглядеть фонтаны на Театральной площади в Сумах: ожидание На заборе возле фонтанов на Театральной площади появился информационный щит.

На нем изображение будущих фонтанов, правда, не вписанных в реальную площадь, а взятых их интернета. На это обратил внимание сумчанин Алексей Назаренко.

«Печаль беда...

Почему реконструкцию Театральной площади - сердца города Сумы проводят по китайской левой фотографии скачанной с интернета?

Колоссальные деньги из городского бюджета были выделены на это???

Кто вообще согласовал этот проект???», - спрашивает он.

Кстати, сумчанам так и не показали проект реконструируемой площади, мэр Сум Александр Лысенко только говорило, что на месте фонтанов будут фонтаны, на месте газонов – газоны и клумбы. Хотя за 10 последних лет было не меньше 4 разных проектов, за которые было заплачено из городского бюджета немалые деньги.

Кстати, судя по стенду, заканчивать в этом году реконструкцию не планируют, разве ко Дню города в 2021 году.