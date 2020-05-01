Подробности о первой смерти от коронавируса в Шостке (видео)

Как рассказала заведующая инфекционным отделением ЦРБ Татьяна Тупикова, 77-летняя жительница Шостки была госпитализирована на вторые сутки болезни. Ей был подтвержден диагноз COVID-19.
«Она поступала с подозрением на коронавирусную инфекцию, потому что мы понимали: и контакты, и симптомы, которые у нее были – это всё складывалось в пользу того, что большая вероятность коронавирусной инфекции», – говорит медик.
У пациентки был букет хронических возрастных заболеваний. «И именно это не позволило ей пережить тяжелую новую коронавирсную инфекцию», – отметила Татьяна Тупикова.
Сегодня, 22 июля, пациент, у которого COVID-19 протекал без осложнений, был выписан. «Он здоров. Ему рекомендовано соблюдение карантинных мероприятий в течение двух недель, так как он выписан из инфекционного отделения», – проинформировала медик.
Она в очередной раз акцентирует внимание шосткинцев на том, что в Украине неблагоприятная эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции. «Мы входим в список стран с красным уровнем заболеваемости. То есть это высокий уровень заболеваемости», – подчеркнула Татьяна Тупикова.
Медик просит пользоваться дезинфектантами, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, пишет Шостка.инфо.
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