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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13636

Подробности о первой смерти от коронавируса в Шостке (видео)

Уже сообщалось, что коронавирус унес жизнь пожилой женщины.

Как рассказала заведующая инфекционным отделением ЦРБ Татьяна Тупикова, 77-летняя жительница Шостки была госпитализирована на вторые сутки болезни. Ей был подтвержден диагноз COVID-19.

«Она поступала с подозрением на коронавирусную инфекцию, потому что мы понимали: и контакты, и симптомы, которые у нее были – это всё складывалось в пользу того, что большая вероятность коронавирусной инфекции», – говорит медик.

У пациентки был букет хронических возрастных заболеваний. «И именно это не позволило ей пережить тяжелую новую коронавирсную инфекцию», – отметила Татьяна Тупикова.

Сегодня, 22 июля, пациент, у которого COVID-19 протекал без осложнений, был выписан. «Он здоров. Ему рекомендовано соблюдение карантинных мероприятий в течение двух недель, так как он выписан из инфекционного отделения», – проинформировала медик.

Она в очередной раз акцентирует внимание шосткинцев на том, что в Украине неблагоприятная эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции. «Мы входим в список стран с красным уровнем заболеваемости. То есть это высокий уровень заболеваемости», – подчеркнула Татьяна Тупикова.

Медик просит пользоваться дезинфектантами, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, пишет Шостка.инфо.

Общество Смерть от коронавируса
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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