В Анновке сегодня отключили воду

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки на водопроводной сети в с. Анновка сегодня, 23 июля, в 10:40 временно прекращена подача воды в дома улицы Батуринская.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
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