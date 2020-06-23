В Анновке сегодня отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 23 июля.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки на водопроводной сети в с. Анновка сегодня, 23 июля, в 10:40 временно прекращена подача воды в дома улицы Батуринская.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.