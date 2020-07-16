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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:391216

Ученые перечислили симптомы шести основных форм коронавируса

Ученые из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм коронавирусной инфекции, которые отличаются между собой тяжестью протекания и признаками.

Британские медики провели исследование с участием 1600 пациентов с COVID-19 из Великобритании и США. Они проанализировали информацию о течении болезни с помощью программы Symptom Study. В итоге программа выделила шесть основных форм коронавируса. При первой и второй разновидности характерны симптомы гриппа с лихорадкой и без, причем пациентам с такой болезнью не нужна респираторная поддержка.

Третья форма выделяется появлением диареи, повышением температуры тела, отсутствием кашля. Люди с этим видом инфекции отказываются от приема пищи из-за снижения чувствительности вкусовых рецепторов.

При четвертой форме появляются головные симптомы COVID-19. Человек чувствует преждевременную усталость при выполнении малейшего физической нагрузки. У 8,6% возникает необходимость в респираторной поддержке.

Пятая форма характеризуется сходными признаками, но к ним добавляются боль в мышцах, спутанность сознания. В данном случае респираторная поддержка нужна 9,9% пациентов.

Шестая форма является наиболее опасной. У человека пропадает аппетит, затрудняется дыхание, появляются неприятные ощущения в области груди и живота. У зараженного ухудшается мыслительный процесс и возникает усталость в условиях отсутствия физической нагрузки. Половину пациентов с такой болезнью госпитализируют, при этом 19,8% нуждаются в респираторной поддержке.

В ходе исследования выяснилось, что шестую форму коронавируса чаще обнаруживают у пенсионеров, людей с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом. В группу риска входят диабетики, астматики, злоупотребляющих алкоголем и граждане с ожирением, пишет UKRHEALTH.NET.

Общество Коронавирус
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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