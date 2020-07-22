Подробности вчерашнего пожара на Театральной площади в Сумах (видео)

22 июля в 12:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении на Театральной площади в центре Сум. О пожаре сообщили случайные прохожие. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор на площади до 5 кв. м в подвальном помещении бывшей насосной станции фонтана, который пока не эксплуатируется. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах.
В 12:37 возгорание локализовали, а в 13:36 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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