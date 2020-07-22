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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42283

Подробности вчерашнего пожара на Театральной площади в Сумах (видео)

Пожарные ликвидировали возгорание мусора в неэксплуатируемом подвальном помещении.

22 июля в 12:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении на Театральной площади в центре Сум. О пожаре сообщили случайные прохожие. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор на площади до 5 кв. м в подвальном помещении бывшей насосной станции фонтана, который пока не эксплуатируется. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах.

В 12:37 возгорание локализовали, а в 13:36 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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