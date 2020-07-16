Тростянецкий горсовет обратился к высшим органам власти по восстановлению ж/д перевозок 22 июля на сессии Тростянецкого городского совета было принято решение о направлении обращения в Кабинет Министров Украины, Министерства инфраструктуры Украины, АО «Укрзалізниця», депутату ВР Украины по 162-му избирательному округу Николаю Задорожному, главе Сумской ОГА Роману Грищенко по поводу восстановления движения поездов по станции «Тростянец - Смородино».

«Мы, депутаты Тростянецкой городского совета, крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся с пассажирскими перевозками железнодорожным транспортом на территории Сумской области, в том числе по станции Смородино - Тростянец», - говорится в обращении.

Известно, что эпидемия коронавируса негативно отразилась и на работе «Укрзалізниці», что повлекло неудобства для тростянчан, так как значительное количество населения громады пользуется услугами «Укрзалізниці», чтобы добираться до места работы и обратно.

Учитывая то, что на 21 июля Сумская область занимает 22-е место в Украине по заболеваемости коронавирусом, а в Тростянецком районе уровень инцидентности заболеваемости коронавирусом пока составляет 2,9% при норме менее 12%, депутаты Тростянецкой городского совета обратились к вышеуказанным органам власти с просьбой полноценного восстановления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом как в пригородном, так и в межобластном и международном сообщении.

Почему-то Сумской горсовет не задумался о подобном вопросе в отношении Сум.