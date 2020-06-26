Сумские патрульные задержали наркозакладчика

Полицейские решили провести с ним профилактическую беседу с целью прекращения правонарушения.
Когда стражи порядка подошли к мужчине, тот резко снял с себя сумку и положил ее на тротуар. Общаясь с полицейскими, гражданин сильно волновался и довольно странно себя вел. Проверив его личность по имеющимся базам, патрульные установили, что 26-летний сумчанин имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. Как только патрульные сообщили, что проведут в отношении него поверхностную проверку и попросили забрать сумку, чтобы подойти к служебному авто, как тот, схватив сумку, бросился наутек.
Инспекторы быстро догнали и задержали его. После этого он признался, что в сумке находится немалое количество наркотического вещества. На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, которые изъяли более 100 свертков с, вероятно, наркотическим веществом, похожим на каннабис и PVP-соль.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотических веществ) УК.
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