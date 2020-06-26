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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59378

Сумские патрульные задержали наркозакладчика

22 июля, около 18 часов, во время патрулирования улицы Августовской, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования увидели гражданина, который распивал спиртные напитки в общественном месте.

Полицейские решили провести с ним профилактическую беседу с целью прекращения правонарушения.

Когда стражи порядка подошли к мужчине, тот резко снял с себя сумку и положил ее на тротуар. Общаясь с полицейскими, гражданин сильно волновался и довольно странно себя вел. Проверив его личность по имеющимся базам, патрульные установили, что 26-летний сумчанин имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. Как только патрульные сообщили, что проведут в отношении него поверхностную проверку и попросили забрать сумку, чтобы подойти к служебному авто, как тот, схватив сумку, бросился наутек.

Инспекторы быстро догнали и задержали его. После этого он признался, что в сумке находится немалое количество наркотического вещества. На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, которые изъяли более 100 свертков с, вероятно, наркотическим веществом, похожим на каннабис и PVP-соль.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотических веществ) УК.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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