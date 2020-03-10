На Сумщине за полгода забраковали 7,5 тонн продуктов на рынках Специалистами государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы Сумской области осуществляется ежедневный государственный ветеринарно-санитарный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции.

В течение I полугодия 2020 года государственными лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы Сумской области по результатам проведенных исследований было недопущено к реализации на агропродовольственных рынках 7 т 548 кг пищевых продуктов и сырья, а именно:

- 2 туши свиней - запах кнурятины;

- 67 туш птицы по причине незаразной этиологии (истощение, намуливание, кровоизлияния, повреждения);

- 71 кг субпродуктов говяжьих, а именно печени говяжьей, пораженной инвазионными заболеваниями;

- 215 кг субпродуктов свиных - печени и легких по причине инвазионных заболеваний и незаразных болезней;

- 200 кг мяса свинины - запах кнурятины;

- 1т 508 кг молока и молокопродуктов, которое возвращено владельцам, по причине фальсификации водой, механической загрязненности, повышенной кислотности, посторонних запахов, пониженной жирности и плотности и привкуса горечи;

- 12 кг меда из причин повышенной массовой доли воды и заниженного диастазного числа (при норме диастазного числа для меда высшего сорта не менее 15,0 ед. Готе, для меда первого сорта не менее 10,0 ед. Готе);

- 5 т 036 кг овощей и фруктов по причине гниения, мерзлости и повышенного содержания нитратов;

- 199 кг готовых пищевых продуктов промышленного изготовления - испорченные, истек срок годности;

- 143 кг других пищевых продуктов по причинам - горький вкус масла, неудовлетворительная органолептическая оценка грибов.

Также к реализации было недопущено 4 680 шт. яиц по причине боя и загрязнения.

Специалисты государственной лаборатории ветсанекпертизы осуществляют обязательный государственный ветеринарно-санитарный контроль за качеством и безопасностью продукции и предоставляют экспертные заключения установленной формы о том, что данный продукт пригоден к употреблению, поэтому граждане, покупая такие пищевые продукты, могут быть уверены, что они качественные и безопасные.

Но каждый ли потребитель понимает это? Наверное, нет, ведь многие потребители покупает продукты питания в местах несанкционированной торговли, где реализация осуществляется без соблюдения условий, температурных режимов, без соответствующей документации и экспертных выводов, такие продукты могут вызвать кишечные заболевания и серьезные пищевые отравления, особенно мясные и молочные продукты, которые требуют особых условий хранения. Потребители не задумываются над тем, в какой степени можно навредить собственному здоровью, если питаться со стихийных рынков, ведь неизвестно где изготовлена данная продукция, в каких условиях, как она транспортировалась, какого она качества.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области отмечает, что покупка товаров в местах стихийной торговли, в условиях, не соответствующих требованиям, в любое время может обернуться бедой для Вас, ваших родных и друзей, поэтому берегите свое здоровье и жизнь, родных и близких Вам людей!

Уважаемые потребители, пожалуйста берегите себя и помните, что законное место для торговли пищевыми продуктами, кроме магазинов, - это рынок. Ведь именно там находится государственная лаборатория ветсанэкспертизы, которая осуществляет обязательный государственный ветеринарно-санитарный контроль за качеством и безопасностью реализуемой, и предоставляет продавцу товара экспертное заключение установленной формы о том, что данный продукт пригоден к употреблению. По требованию покупателя продавец обязан предоставить экспертное заключение, удостоверяющий безопасность пищевого продукта.