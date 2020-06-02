В Сумах задержали грабителя, который в центре города напал на женщину (видео) Инцидент произошел днем 20 июля по улице Герцена в Сумах.

К 50-летней женщине, которая проходила по улице, подбежал неизвестный мужчина, ударил ее по голове, схватил сумку и скрылся с места преступления.

Прохожие, которые стали свидетелями нападения, вызвали полицию. Правоохранители, обследовав место преступления и прилегающую территорию, в кустах возле водоема обнаружили сумку потерпевшей с личными вещами, телефоном и документами. А вот нескольких тысяч гривен, которые потерпевшая переносила в сумке, уже не было. Следственным отделением Сумского отдела полиции под процессуальным руководством городской прокуратуры было начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Пострадавшая с тяжелыми травмами доставлена бригадой неотложной помощи на лечение в нейрохирургическое отделение Сумской областной больницы.

Собрав на месте совершения преступления доказательства, информацию о приметах преступника и составив его портрет, оперативники Сумского отдела полиции немедленно начали розыск подозреваемого. Очень скоро полицейским стало понятно, что к совершению тяжкого преступления может быть причастен 40-летний житель одного из сел Сумского района. На следующий день полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Мужчина свою вину признал и сказал, что на преступление его толкнуло безденежье и невозможность отдать долг. Следствие продолжается. Санкция ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.