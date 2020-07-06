Губернатор Сумщины распределил обязанности среди своих замов

О распределении обязанностей между своими заместителями рассказал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко на медиа-платформе «ВІЛЬНА».
По его словам, команда формировалась по профессиональным качествам. Проводилась целый ряд собеседований. Многим было отказано.
«Сейчас команда заместителей сформована. Это, безусловно, профессионалы своего дела. Направления деятельности у них разные, но ответственность за развитие Сумщины и благосостояние ее жителей - общая», - подчеркнул глава облгосадминистрации.
Подробнее о распределении обязанностей смотрите по ссылке на сайте Сумской облгосадминистрации.
«Приоритетные направления работы нашей команды - здравоохранение и привлечения инвестиций, - прокомментировал Роман Грищенко. - Вместе с тем, мы понимаем, что без дорог инвестор не придет, ведь одно из первых вопросов - логистика. Поэтому активно ремонтируем дороги как государственного значения, так и местные».
Также среди приоритетов - реализация в области программы «Большая стройка», инициированной Президентом Украины.
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