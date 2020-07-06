Губернатор Сумщины распределил обязанности среди своих замов Правда, одного заместителя, первого, ему все еще не хватает.

О распределении обязанностей между своими заместителями рассказал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко на медиа-платформе «ВІЛЬНА».

По его словам, команда формировалась по профессиональным качествам. Проводилась целый ряд собеседований. Многим было отказано.

«Сейчас команда заместителей сформована. Это, безусловно, профессионалы своего дела. Направления деятельности у них разные, но ответственность за развитие Сумщины и благосостояние ее жителей - общая», - подчеркнул глава облгосадминистрации.

Подробнее о распределении обязанностей смотрите по ссылке на сайте Сумской облгосадминистрации.

«Приоритетные направления работы нашей команды - здравоохранение и привлечения инвестиций, - прокомментировал Роман Грищенко. - Вместе с тем, мы понимаем, что без дорог инвестор не придет, ведь одно из первых вопросов - логистика. Поэтому активно ремонтируем дороги как государственного значения, так и местные».

Также среди приоритетов - реализация в области программы «Большая стройка», инициированной Президентом Украины.