На Сумщине распилили полмиллиона на ремонте сельского дома культуры Предприниматель будет отвечать в суде за завладение почти 500 тыс. грн.

Прокуратурой Сумской области утверджен и 22 июля направлен в суд обвинительный акт в отношении физического лица-предпринимателя за завладение почти 500 тыс. грн путем внесения недостоверных данных в официальные документы (ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в августе 2019 года между отделом образования Миропольского сельского совета и физическим лицом-предпринимателем заключен договор на реконструкцию дома культуры в с. Великая Рыбица Краснопольского района. В конце 2019 года, достоверно зная, что работы по договору не выполнены в полном объеме, предприниматель внес ложные сведения в официальные документы. Составленные акты выполненных работ без проверки объекта также подписали заказчик и технический надзор. На счет предпринимателя было перечислено 987 тыс. грн. Однако в соответствии с выводами судебно-строительных экспертиз завышение стоимости работ составляет 450 тыс. грн.

Полученные преступным путем средства предприниматель использовал в своей хозяйственной деятельности, поэтому отвечать будет еще и за легализацию доходов (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

В настоящее время инженера по техническому надзору уже признали виновным, он заплатит штраф. В отношении должностного лица отдела образования Миропольского сельского совета продолжается судебное разбирательство.

Досудебное следствие проведено следственным управлением ГУНП в Сумской области по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.