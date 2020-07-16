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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22352

На Сумщині шукають кандидатів в обласну молодіжну раду

Управління молоді та спорту Сумської ОДА повідомляє, що продовжує розвивати та створювати механізми участі та залученості громадськості у розвиток напрямків молодіжної політики та національно-патріотичного виховання.

Разом з молоддю прийнято рішення створення обласної молодіжної ради (далі – ОМР). Перший крок – ми маємо зібрати ініціативну групу (далі – ІГ), яка б зайнялася організаційно-підготовчою роботою. Наголосимо на тому, що ІГ - це ще не ОМР, це ті люди, які здійснюватимуть організаційно-підготовчу роботу (публікуватимуть оголошення, плануватимуть установчі збори, збиратимуть та перевірятимуть заявки тощо). За кількісним складом ІГ не повинна бути занадто великою, орієнтовно 9-11 осіб з урахування фахівців управління молоді та спорту СОДА (2-3 особи). Якщо Ви маєте бажання увійти до її складу – заповнюйте до 30.07.2020 анкету за посиланням: https://forms.gle/d3qp7hpC8pm2cXVU6.

Общество Областной молодежный совет
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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