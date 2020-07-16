На Сумщині шукають кандидатів в обласну молодіжну раду Управління молоді та спорту Сумської ОДА повідомляє, що продовжує розвивати та створювати механізми участі та залученості громадськості у розвиток напрямків молодіжної політики та національно-патріотичного виховання.

Разом з молоддю прийнято рішення створення обласної молодіжної ради (далі – ОМР). Перший крок – ми маємо зібрати ініціативну групу (далі – ІГ), яка б зайнялася організаційно-підготовчою роботою. Наголосимо на тому, що ІГ - це ще не ОМР, це ті люди, які здійснюватимуть організаційно-підготовчу роботу (публікуватимуть оголошення, плануватимуть установчі збори, збиратимуть та перевірятимуть заявки тощо). За кількісним складом ІГ не повинна бути занадто великою, орієнтовно 9-11 осіб з урахування фахівців управління молоді та спорту СОДА (2-3 особи). Якщо Ви маєте бажання увійти до її складу – заповнюйте до 30.07.2020 анкету за посиланням: https://forms.gle/d3qp7hpC8pm2cXVU6.