В Глухове впервые за время карантина футбольный матч планируют провести со зрителями 25 июля на стадионе «Дружба» состоится игра чемпионата Сумщины в первой лиге, где городская команда «Спартак» встретится с «Колосом» (Шосткинская ОТГ).

Матч уже будет проходить со зрителями. Чтобы соблюсти все карантинных требований, отдел молодежи и спорта тщательно начал готовиться к этому. Все сиденья обозначили специальными пометками. Зрители должны располагаться через два места друг от друга, чтобы придерживаться социальной дистанции и нормы 1 человека на 5 м2. До этого времени желающих посмотреть футбольные матчи было немало. Но за играми они наблюдали или через забор, или разместившись на нем.

Кроме подготовки к приему зрителей, на стадионе идут ремонтные работы по обустройству стенок бетонных пьедесталов трибун, которые от времени почти распались. Это делается собственными силами. Как отметил начальник отдела молодежи и спорта городского совета Михаил Плотницкий, здесь постоянно проводится благоустройство территории. Чуть раньше заменили тренерские скамейки. Еженедельно выкашиваться трава, в четверг сотрудники отдела проводят субботники. В планах - еще много работы: замена сидений для зрителей, ограждения хоккейной коробки и др., пишет Неделя.