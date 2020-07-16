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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49200

В Глухове впервые за время карантина футбольный матч планируют провести со зрителями

25 июля на стадионе «Дружба» состоится игра чемпионата Сумщины в первой лиге, где городская команда «Спартак» встретится с «Колосом» (Шосткинская ОТГ).

Матч уже будет проходить со зрителями. Чтобы соблюсти все карантинных требований, отдел молодежи и спорта тщательно начал готовиться к этому. Все сиденья обозначили специальными пометками. Зрители должны располагаться через два места друг от друга, чтобы придерживаться социальной дистанции и нормы 1 человека на 5 м2. До этого времени желающих посмотреть футбольные матчи было немало. Но за играми они наблюдали или через забор, или разместившись на нем.

Кроме подготовки к приему зрителей, на стадионе идут ремонтные работы по обустройству стенок бетонных пьедесталов трибун, которые от времени почти распались. Это делается собственными силами. Как отметил начальник отдела молодежи и спорта городского совета Михаил Плотницкий, здесь постоянно проводится благоустройство территории. Чуть раньше заменили тренерские скамейки. Еженедельно выкашиваться трава, в четверг сотрудники отдела проводят субботники. В планах - еще много работы: замена сидений для зрителей, ограждения хоккейной коробки и др., пишет Неделя.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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