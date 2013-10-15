В Сумах начали продавать дыни и арбузы, несмотря на отсутствие официальных мест для продажи Продажа дынь и арбузов в Сумах продолжается около месяца, несмотря на отсутствие официально определенных мест для реализации таких продуктов.

Об этом рассказала врач ветмедицины испытательной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов Татьяна Бойко в интервью Украинской радио в Сумах, пишет Суспільне.

С 20 июня специалисты службы по вопросам безопасности пищевых продуктов провели 57 исследований качества арбузов и дынь, в которых лишь однажды обнаружили превышение нитратов. По словам Татьяны Бойко, это вовсе не означает, что можно пренебрегать правилами безопасности при покупке бахчевых.

«В этом году дыни, как никогда, имеют очень мало нитратов. Они и по вкусовым качествам - сладкие, ароматные, давно таких дынь не было. Если покупатели хотят приобрести бахчевые, то они должны обязательно требовать какие-то документы: либо товаротранспортную накладную или экспертное заключение, или сертификат, обязательно. Если нет таких документов - не желательно покупать эту продукцию», - рассказала Татьяна Бойко.

В 2019 году в Сумах городской совет выдал 23 регистрационные карточки пяти предпринимателям на размещение объектов сезонно-розничной торговли бахчевыми культурами. Сколько мест будет в 2020 году, станет известно не ранее следующей недели, сказала пресс-секретарь Сумского городского совета Ольга Семенистая.