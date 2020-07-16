Юрія Чмиря примусово доставлять до суду Таке рішення на останньому засіданні ухвалила суддя Печерського районного суду міста Києва у справі за обвинуваченням депутата Сумської обласної ради Юрія Чмиря.

Все почалося три роки тому. Як повідомила Sumy.Today прессекретарка прокурора Сумської області Наталя Науменко, у липні 2017 року за матеріалами зібраних доказів було повідомлено про підозру колишньому високопосадовцю і на даний час депутату обласної ради. Йдеться про Юрія Чмиря.

За що судять

- Як з’ясувало слідство, чоловік звернувся до уповноваженого органу із заявою про нібито втрату паспорта. Відповідно, йому видали новий документ, однак, старий паспорт, як з’ясувалося, він не втратив, оскільки він укладав з ним ряд правочинів, - уточнила Наталя Науменко.

Як саме Юрій Чмирь використовував старий паспорт, маючи вже новий, він сам зізнався у коментарі програмі “Під прицілом”:

- Ніякого паспорту старого ніде я не використовував...Лише була довіреність, по якій там збір квитанцій, збір якихось там документів і все!

- Довіреність ця була видана за яким паспортом?

- Олено, ви запитаєте по суті чи будемо далі це розкручувати?

Але, використання двох паспортів — не єдине, у чому прокуратура звинувачує Чмиря.

- Окрім підробки документів, також йому інкриміновано декларування недостовірної інформації. Він не вказав у декларації свою доньку, з якою фактично проживав в одній квартирі і мав спільний побут. При цьому донька, 19-річна студентка, є власницею 9 квартир у місті Києві та трьох паркомісць, - повідомила Наталя Науменко.

- Це на той час у неї стільки було квартир?

- На той час, на час складення підозри, у неї було 9 квартир і 3 паркомісця у місті Києві.

Нагадаємо, за кілька років квартир у доньки Чмиря стало в рази більше.

Тільки в одному будинку на території Київського національного університету культури і мсистецтв .у Єлизавети Чмирь станом на кінець травня цього року було 22 квартири і 5 нежитлових приміщень загальною площею понад 1300 квадратних метрів, а квартира на Оболонській Набережній в одному будинку із житлом Юрія Чмиря коштує близько мільйона доларів. Загалом нерухомість 23-річної Єлизавети Чмирь оцінюється у приблизно три мільйони доларів.

Справу Чмиря до Печерського суду прокуратура Сумщини направила у серпні 2017 року.

За три роки суд навіть не завершив підготовче засідання. Ба більше, розгляд справи призначають усього чотири рази на рік. Сам суд офіційно це пояснює так:

“Навантаження на суддів Печерського районного суду міста Києва перевищує науково обґрунтований показник в 10 разів”.

А судді хто?

Світлана Смик - у минулому голова, а нині просто суддя Печерського суду Києва. Хоча слово “просто” тут недоречне. Пані Смик - легендарна представниця української “сліпої Феміди”. Чого тільки варта її спільна заява із скандальним суддею Вовком про тиск на суди у 2015-му році, коли у Київському адмінсуді проводили обшуки.

Від громадськості пані Смик отримала звання “НеЧесть тижня” саме через затягування резонансних справ.

Мерседес, на якому їздила суддя Смик взагалі потрапив під приціл програми “Схеми”.

Ну, ви зрозуміли яка суддя судить нашого героя. У справі Чмиря виключень вона теж не робить.

Та навіть у пані Смик не витримали нерви, точніше навіть вона не витримала прогулів судових засідань Юрієм Чмирем.

- Що стосується попереднього судового засідання, яке було 9 липня, не з’явився ні підозрюваний, ні адвокат. Відповідно, прокурор звернувся до суду із клопотанням, він наполягав на примусовому приводі підозрюваного, і суд задовольнив це клопотання. Відповідно до ухвали суду, органи прокуратури та поліції зобов’язані доставити підозрюваного в судове засідання 27 жовтня 2020 року, - повідомила Sumy.Today прессекретарка прокурора Сумської області Наталя Науменко.

12 мільйонів статутного капіталу і таємний продаж нерухомості

А поки триває суд, змінюються статки не тільки доньки депутата, але і самого Юрія Чмиря.

Особливо цікаві зміни відбулися за останній рік. Так, у квітні 2019-го Юрій Чмирь став єдиним засновником такого собі ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛАТІМЕР". Це підприємство зареєстровано у Шостці за однією адресою із колишнім заводом “СВЕМА”, з банкрутством якого пов’язували якраз Юрія Чмиря.

Буквально через два тижні після того, як засновником Торгового дому “Латімер” став Юрій Чмирь, статутний капітал цієї фірми змінюється з 36 тисяч до 12 мільйонів гривень. Однак, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані він до НАЗК про такий внесок минулоріч так і не подав. Інформацію про це можна побачити лише у щорічній декларації депутата.

Не повідомив Юрій Чмирь і про ще одні суттєві зміни. А саме - про той факт, що на початку цього року він перестав бути власником групи нежитлових приміщень у середмісті Києва - в офісному центрі на Саксаганського 70 А. Тут Юрій Чмирь у червні минулого року придбав 385 квадратів офіційною вартістю 5 мільйонів 250 тисяч гривень. Уже в січні цього року за договором купівлі-продажу ця група приміщень відійшла такий собі Ларисі Маломуж. Однак, і про це Чмирь НАЗК чомусь не повідомив. Хоча, як депутат, зобов’язаний був у десятиденний строк повідомити про суттєві зміни у майновому стані.

Кодексом України про адміністративні правопорушення за неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані передбачений штраф від 1700 до 3 тисяч 400 гривень.