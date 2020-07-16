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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:31113

В Конотопе будут судить наркодидера, который в изолятор в тюбике из-под зубной пасты передал амфетамин

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины, который совершил несколько преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый систематически реализовывал в г. Конотоп наркотические и психотропные вещества. В частности, в мае текущего года задокументированы факты продажи им соответствующим лицам амфетамина и метадона. В то же время обвиняемый передал в изолятор временного содержания тюбик зубной пасты, внутри которого было психотропное вещество амфетамин.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенные повторно) УК Украины.

Приговор он ждет в СИЗО, за совершенное ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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