В Конотопе будут судить наркодидера, который в изолятор в тюбике из-под зубной пасты передал амфетамин Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины, который совершил несколько преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый систематически реализовывал в г. Конотоп наркотические и психотропные вещества. В частности, в мае текущего года задокументированы факты продажи им соответствующим лицам амфетамина и метадона. В то же время обвиняемый передал в изолятор временного содержания тюбик зубной пасты, внутри которого было психотропное вещество амфетамин.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенные повторно) УК Украины.

Приговор он ждет в СИЗО, за совершенное ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.