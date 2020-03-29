У Ромнах згадували історичну дату – 175 років тому Тарас Шевченко перебував у місті Роменщина багата на історичні події, які переплітаються з творчим життям Тараса Григоровича Шевченка. Він неодноразово мандрував містом та селами Роменського повіту.

175 років тому тут гостював і художньо описав його Т.Г.Шевченко.

Читачі, які обізнані з творами Великого Кобзаря, зокрема з поемою “Наймичка” та однойменною повістю, звертають увагу на те, що місця, де розгорталися описані ним події – це Роменщина або ж близькі до неї посульські краї. Про це яскраво свідчать і реально зазначені у них топоніми: Ромен, Лохвиця, Бурти, Сула, Ромоданівський шлях та інші: «Недалеко шляху Ромодану, праворуч, як їхати з Ромна, простяглася широка прекрасна долина, оточена невисокими горбами, що на них поставали, наче на варті, столітні дуби, липи та ясені; вздовж широкої долини звивається-в’ється білою блискучою смугою річка Сула. По берегах її стоять, розпустивши свої зелені коси, старі верби й берести. Вздовж берега Сули простяглося велике село, вкрите зеленими темними садами; тільки де-не-де з густої зелені виринає біла плямочка – це біла хата з соломяною стріхою. Такий вигляд мають малощо не всі села на Україні, коли до того ще додати більше чи менше вітряків. І як привітно махають вони своїми крилами до втомленого подорожнього, пропонуючи гостеві солодкий одпочинок у зелених запашних садках».

Сьогодні, з нагоди історичної дати міський голова Сергій Салатун та секретар міської ради Валерій Мицик спільно з представниками Роменського краєзнавчого музею поклали квіти до підняжжя пам’ятника Т.Г.Шевченку.