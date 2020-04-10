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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:511

В Киеве недовольны повышением тарифов на тепло в Сумах

Замглавы Сумской облгосадминистрации Сергей Пахольчук принял участие в видеоселекторном совещании по пересмотру органами местного самоуправления тарифов на тепловую энергию.

Оно состоялась под председательством замминистра развития громад и территорий Украины Натальи Хоцяновской.

«Нынешняя ситуация на рынке Украины позволяет не повышать дальше тарифы на газ», - отметила всем участникам совещания Наталья Хоцяновская.

На сегодня в Сумской области единственное предприятие, которое планирует повышение тарифов на тепловую энергию на 2,5%, - АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение». Поэтому в ходе онлайн-совещания представители предприятия предоставили разъяснения относительно своей позиции.

Наталья Хоцяновская выразила обеспокоенность по поводу повышению тарифов для жителей города Сумы и обратилась к руководителям предприятия принять необходимые меры по уменьшению тарифов. Замглавы облгосадминистрации Сергей Пахольчук также акцентировал внимание дирекции АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» на недопущении роста общественного напряжения среди населения из-за повышения цены на тепловую энергию в областном центре.

Экономика КСПУ Повышение тарифов
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