В Киеве недовольны повышением тарифов на тепло в Сумах

Оно состоялась под председательством замминистра развития громад и территорий Украины Натальи Хоцяновской.
«Нынешняя ситуация на рынке Украины позволяет не повышать дальше тарифы на газ», - отметила всем участникам совещания Наталья Хоцяновская.
На сегодня в Сумской области единственное предприятие, которое планирует повышение тарифов на тепловую энергию на 2,5%, - АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение». Поэтому в ходе онлайн-совещания представители предприятия предоставили разъяснения относительно своей позиции.
Наталья Хоцяновская выразила обеспокоенность по поводу повышению тарифов для жителей города Сумы и обратилась к руководителям предприятия принять необходимые меры по уменьшению тарифов. Замглавы облгосадминистрации Сергей Пахольчук также акцентировал внимание дирекции АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» на недопущении роста общественного напряжения среди населения из-за повышения цены на тепловую энергию в областном центре.
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