На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего Михаила Дурманова Ямпольским отделением полиции разыскивается 29-летний уроженец и житель села Шатрище Ямпольского района Дурманов Михаил Владимирович.

По словам матери разыскиваемого, в последний раз она видела его около 11.00 утра 20 июля нынешнего года.

Женщина также сообщила, что сын имеет серьезные недостатки психического здоровья и плохо разговаривает. Документов, денег или мобильного телефона при себе у него не было.

С виду Михаилу около 30 лет, ростом 165-170 см. Мужчина русоволосый, не бреется и имеет русую бороду.

Был одет в синюю спортивную кофту и синие шорты; скорее всего из дома ушел босиком.

Полицейские обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи в поисках больного мужчины. Если вам известна какая-либо информация, которая поможет установить местонахождение Михаила Дурманова, просьба сообщить об этом в Ямпольское отделение полиции по адресу: пгт Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, дом 15, или по телефонам (05456) 2-12-56, (096) 747-46-71, (095) 744-09-94, или по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.