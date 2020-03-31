В Сумской мэрии задумались над логистикой на время ремонта Харьковской

Соответствующие работы начнут в пятницу, 24 июля. Проходить они будут в несколько этапов. На первом дорожники будут укладывать верхний слой асфальта на участке от Харьковского путепровода в направлении выезда из города.
В связи с этим мэр Александр Лысенко дал поручение руководству отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг и КП «Электроавтотранс», чтобы выполнение ремонтных работ не привело к дезорганизации работы общественного транспорта, ведь он обеспечивает подвоз работников ПАО «Сумыхимпром». Директор по персоналу и социальным вопросам ПАО «Сумыхимпром» Олег Тетёркин обратился к руководству города за помощью в подвозе работников завода, которых почти 2500. Городская власть выразила готовность помочь в решении этого вопроса.
«Наша задача - организовать движение пассажирского транспорта, чтобы обеспечить подвоз работников предприятия. Ремонтные работы продлятся в течение пяти-семи дней. Постараемся выполнить их как можно быстрее. По возможности, работать ночью. Прошу сумчан с пониманием отнестись к перекрытию. Это повлечет некоторые проблемы для водителей, но, по-другому нельзя, потому что это сложная и ответственная работа», - сказал городской голова.
Руководитель города приказал отделу транспорта, связи и телекоммуникационных услуг и КП «Электроавтотранс» заранее обдумать возможности организации дорожного движения на участках ул. Харьковская, которые будут перекрываться следующими.
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