Сумчанам показали, як рятувати потопельника На березі головної водної артерії обласного центру – річці Псел зібралися рятувальники міста, працівники патрульної поліції, екстреної медичної допомоги, водолази, представники обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, Всеукраїнського руху «Школа безпеки» і клубу юних рятувальників «Барс».

Мета «десанту» - нагадати містянам, як убезпечити відпочинок. Особливу увагу звернули на проблему вживання алкоголю, що значно збільшує ризик нещасного випадку. Присутніх ознайомили з основними правилами, яких необхідно дотримуватись під час перебування на водоймах та застерегли що недотримання цих вимог вже призвело до трагічних наслідків як в області так і Сумах.

Після цього вихованці «Школи безпеки» разом з водолазами продемонстрували відпочивальникам прийоми поведінки у випадку екстремальної ситуації: рятування людини, що тоне з берега за допомогою голосового супроводу та підручних засобів, порятунок вплав та вплав з зануренням, елементи підходу, захвату та транспортування постраждалого.

Вже на березі інструктори розповіли як надати необхідну домедичну допомогу - від оцінки ситуації, змісту повідомлення на телефонну лінію «103», до проведення реанімаційних заходів, які були продемонстровані на спеціальному манекені. Кожен бажаючий зміг закріпити побачене на практиці.

Наприкінці акції громадянам роздали тематичні пам’ятки. Організатори сподіваються, що відпочивальники будуть більш відповідальними на водоймах, уважнішими до дітей, а у випадку екстремальної ситуації, не розгубляться та зможуть правильно надати необхідну допомогу.

Сумський міський відділ Управління

Державної служби України з надзвичайних

ситуацій у Сумській області